Altur Investissement se place au capital d'Eleas

(Boursier.com) — Altur Investissement investit au capital d'Eleas, lors d'une opération de Management Buy In (MBI) permettant la reprise de l'entreprise par Damien Delvaux, Altur Investissement, en position d'actionnaire de référence, et Financière Vecteur, gérée par Go Capital.

La société Eleas, fondée en 2003, est un cabinet de conseil et formation spécialisé dans la prévention des risques psychosociaux (RPS) ainsi que le développement de la qualité de vie et des conditions au travail (QVCT). La société intervient dans des contextes de transformation, d'optimisation de la performance opérationnelle ou de situation de crise, essentiellement pour des clients grands comptes privés ou publics.

L'équipe de gestion d'Altur Investissement souhaite capitaliser sur son expertise dans le secteur de l'éducation et de la formation. Cet investissement au capital de la société Eleas s'inscrit dans cette stratégie d'accompagnement de sociétés structurellement rentables, au modèle d'affaires éprouvé et dont l'objet social est de transmettre du savoir. Les secteurs de l'Education et de la Formation sont et seront dans les années à venir un enjeu majeur, tant pour les salariés que pour les entreprises, et de très nombreuses TPE & PME pourraient avoir besoin de capitaux supplémentaires afin de renforcer leurs offres.