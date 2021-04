Altur Investissement publie un ANR de 9,26 euros par action au 31 mars

Altur Investissement publie un ANR de 9,26 euros par action au 31 mars









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Altur Investissement publie son Actif Net Réévalué (ANR) au 31 mars 2021, qui s'élève à 42,5 millions d'euros, soit 9,26 euros par action, en légère baisse de 2,3% sur le trimestre (ANR de 9,48 euros au 31 décembre 2020).

Au 31 mars 2021, l'actif était composé de :

Un portefeuille de 23 participations valorisées à 43,5 millions d'euros ;

Des disponibilités pour 1,95 million d'euros (correspondant à la trésorerie de 1,6 million d'euros complétée des disponibilités liées au contrat de liquidité) ;

Des dettes financières de 3 millions d'euros (dont 2,75 millions d'euros de prêt bancaire).

François Lombard, gérant, commente : "L'équipe d'Altur Investissement a continué à s'investir à temps plein au portefeuille afin d'accompagner les dirigeantes et dirigeants. La légère baisse de l'ANR est essentiellement due à la provision sur la valeur d'une société du portefeuille dans le secteur de la santé, compensée partiellement par la revalorisation d'une participation dans le secteur de la distribution spécialisée."

Le groupe a pour objectif de poursuivre la stratégie de cessions engagée en concertation avec les dirigeants et les autres actionnaires, en tenant compte du contexte sanitaire et de ses répercussions sur la situation macroéconomique et le marché du 'private equity'.

Altur Investissement a vocation à accompagner - en tant qu'investisseur de référence ou co-investisseur - des PME familiales et patrimoniales et ETI en forte croissance, essentiellement non cotées, sur des opérations de type capital-développement et transmission (OBO).

Prochain rendez-vous : 29 avril 2021 avec l'Assemblée Générale Annuelle.