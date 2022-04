Altur Investissement publie un ANR de 11,34 euros par action, stable sur le 1er trimestre

(Boursier.com) — ALTUR INVESTISSEMENT publie son Actif Net Réévalué (ANR) au 31 mars 2022, qui s'élève à 51,46 ME déduction faite de la valeur des Actions de Préférence Rachetables (ADPR), conduisant à une valorisation de 11,34 euros par action ordinaire, stable sur le 1er semestre 2022 (ANR de 11,37 euros au 31 décembre 2021).

Au 31 mars, l'actif d'ALTUR INVESTISSEMENT était composé de :

- Un portefeuille de 14 participations valorisées à 33,06 ME ;

- Des disponibilités pour 18,39 ME (correspondant à la trésorerie de 20,65 ME des disponibilités liées au contrat de liquidité, minorée des dividendes aux ADPR et aux associés commandités) ;

- Pas de dette financière.

Les actionnaires d'Altur Investissement, réunis en Assemblée générale le 25 avril 2022, ont approuvé le principe d'un dividende de 0,65 euro par action versé aux commanditaires porteurs d'actions ordinaires. Ce dividende sera détaché le 28 avril prochain et mis en paiement à compter du 2 mai 2022.

Objectif et stratégie

Altur Investissement poursuit sa stratégie sélective d'investissement qui consiste à accompagner des sociétés rentables, en croissance, familiales ou patrimoniales, dans des secteurs d'expertises tels que l'éducation, la santé ou les services à forte valeur ajoutée. Par ailleurs, Altur Investissement souhaite contribuer au développement des entreprises dans le secteur de la transition écologique, de la Proptech et des Smart Cities

François Lombard, gérant d'ALTUR INVESTISSEMENT commente :

"L'équipe d'Altur Investissement a continué à s'investir fortement dans l'accompagnement des dirigeantes et dirigeants des sociétés du portefeuille en ce début d'année. En complément, nous avons concrétisé l'opportunité d'investir au capital de la société EMP Rotomoulage, l'un des leaders en France de pièces rotomoulées. L'ANR au 31 mars 2022 est stable comparé au 31 décembre 2021 grâce à la revalorisation de deux participations du secteur de la santé. Nous avons inclus dans le calcul de l'ANR l'impact du versement des dividendes aux ADPR ainsi qu'aux associés commandités ".