Altur Investissement : projet d'offre publique

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Altur Investissement annonce que la société Altur Holding détient, de concert avec Suffren Holding et Monsieur Lombard, à la suite d'apports et d'acquisitions de blocs d'actions hors marchés, 38,92% du capital et 44,65% des droits de vote de la société. Suffren Holding et Altur Participations, sociétés contrôlées directement ou indirectement par François Lombard et sa famille, ont respectivement apportées 782.333 actions ordinaires et 285.359 actions ordinaires à Altur Holding le 17 mai au prix de 5,80 EUR par action. Le 17 mai 2021, Altur Holding a également fait l'acquisition de blocs hors marché au prix de 5,80 euros par action auprès d'investisseurs institutionnels et personnes physiques représentant un total de 740.695 actions ordinaires portant ainsi la détention totale d'Altur Holding à 1.808.387 actions ordinaires.

À l'issu de ces opérations, le concert ainsi composé d'Altur Holding, de Suffren Holding (détenant 53.174 actions ordinaires) et de François Lombard (détenant en direct 16.743) détient au total 1.878.304 actions correspondant à 38,92% du capital et 44,65% des droits.

Les acquisitions de ces blocs hors marché, dont les modalités sont définitives, ont été intégralement payées en numéraire et financées sur fonds propres de la société Altur Holding.

Un projet d'offre publique d'acquisition obligatoire sera déposé par Altur Holding sur les actions ordinaires Altur Investissement non détenues, auprès de l'Autorité des Marchés Financiers conformément à la réglementation en vigueur, d'ici fin mai 2021 au plus tard, à un prix de 5,80 euros par action.

L'offre ne visera pas les 604.915 actions de préférence rachetables (ADPR) sans droit de vote. Il est rappelé que conformément à l'assemblée générale du 9 janvier 2020 ayant autorisé leur émission, "l'admission des actions de préférence de catégorie R aux négociations sur le marché réglementé Euronext Paris ne sera pas demandée par la Société". Elles ne peuvent être rachetées que par la Société.

Altur Holding souhaite maintenir la cotation des actions de la Société aux négociations sur Euronext Growth à l'issue de l'offre.

Un expert indépendant, la société Associés en Finance, représentée par Monsieur Philippe Leroy, 6, rue Daru - 75008 Paris, a été désigné sur proposition du comité ad hoc constitué d'une majorité de membres indépendants par le Conseil de surveillance d'Altur Investissement le 18 mai 2021, afin d'apprécier le caractère équitable des conditions financières de l'offre publique d'acquisition. Le rapport de l'expert indépendant figurera dans le projet de note en réponse qui sera déposé par Altur Investissement, dont la cotation reprendra lundi.

Les termes et conditions du projet d'OPA restent soumis à la décision de conformité de l'Autorité des Marchés Financiers. Un communiqué complémentaire sera établi et diffusé par Altur Holding, lors du dépôt du projet d'OPA.