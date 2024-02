Altur Investissement : par ici la sortie...

(Boursier.com) — Consécutivement à l'offre publique d'achat simplifiée initiée par Suffren Holding, agissant de concert avec Monsieur François Lombard et Altur Participations, Invest Securities a présenté à l'Autorité des marchés financiers (AMF), le projet portant les modalités de retrait obligatoire du marché de l'action Altur Investissement.

L'AMF a indiqué que les actionnaires de contrôle détiennent ensemble, directement et indirectement, 3.636.578 actions et 3.689.752 droits de vote de la société, représentant 92,63% du capital social et 92,59% des droits de vote de la société. Les 230.890 actions non apportées à l'offre représentent donc 236.540 droits de vote théoriques, soit 5,88% du capital social et 5,94% des droits de vote.

Le montant de l'indemnisation est fixé à 11 euros par action Altur Investissement, étant entendu que cette indemnisation est nette de tous frais.

La suspension de la cotation des actions est maintenue jusqu'à la mise en oeuvre du Retrait Obligatoire.

Les actions Altur Investissement seront radiées de la cote d'Euronext Paris, le 26 février, date de mise en oeuvre du retrait obligatoire.