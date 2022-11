Altur Investissement : offre de rachat de 18% du capital à 7,2 euros l'action

(Boursier.com) — Par décision en date du 2 novembre, la société Altur Gestion, Gérant d'Altur Investissement, a décidé de soumettre à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires d'Altur Investissement, qui sera convoquée pour le 15 décembre, une résolution approuvant la mise en oeuvre d'un projet d'offre publique de rachat de ses propres actions pour un montant nominal maximum de 1,9 millions d'euros.

Ce rachat d'action porterait sur un nombre maximum de 760.000 actions de la société, représentant environ 18% du capital social, au prix de 7,20 euros par action.

Cette OPRA permettrait d'offrir aux actionnaires qui le souhaitent une opportunité de liquidité à un prix par action de 7,20 euros, faisant ressortir une prime de 15,4% par rapport au cours de clôture du 2 novembre et une prime de 12,1% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes sur une période de soixante jours de bourse précédant le 3 novembre 2022.

Les actions ainsi rachetées par la société seraient annulées dans le cadre d'une réduction de capital non motivée par des pertes.

François Lombard, actionnaire majoritaire d'Altur Investissement, qui détient, à ce jour, directement et indirectement par l'intermédiaire des sociétés Suffren Holding et Altur Participations, 3.011.723 actions et 3.063.418 droits de vote de la société, soit 71,36% du capital social et 70,86% des droits de vote, a fait part de son intention de ne pas apporter ses titres à l'offre.

Le Président du Conseil de surveillance de la société a fait part de son intention d'apporter, dans le cadre de l'OPRA, la totalité des actions de la société qu'il détient directement et indirectement par l'intermédiaire de la société JN. MC Consulting SARL, soit au total 51.748 actions et autant de droits de vote, représentant 1,23% du capital et 1,20% des droits de vote de la société.

Rappelons que l'action ALTUR Investissement est actuellement sur un dernier cours de 6,18 euros.