ALTUR Investissement : le processus d'investissement et de cession est gelé

(Boursier.com) — ALTUR Investissement a dégagé un résultat net de 609.185 euro au titre de l'exercice 2019. Ce résultat intègre les plus-values relatives aux cessions de l'Hôtel Mercure Metz Centre et du groupe Cevino Glass. Il intègre également des produits financiers (principalement composés de reprises sur provisions et des intérêts d'obligations convertibles), déduction faite des charges d'exploitation et des charges financières (provisions principalement).

Bilan et trésorerie

Au 31 décembre 2019, les immobilisations financières d'ALTUR Investissement, reflétant la valeur comptable des participations détenues par le groupe, atteignent 34,2 millions d'euros. Conformément aux principes comptables en vigueur, ALTUR Investissement ne comptabilise pas les plus-values potentielles résultant de l'écart entre la valeur estimative (Actif Net Réévalué) et la valeur comptable nette. La trésorerie (valeurs mobilières et disponibilités) s'élevait à 2,1 ME au 31 décembre 2019 (11 ME au 31 décembre 2018).

ALTUR Investissement a contracté une dette, inférieure à 10% de ses fonds propres, s'élevant à 2,7 ME au cours de l'exercice 2019.

Depuis, ce niveau de trésorerie a été renforcé par une émission d'ADPR (actions de préférence rachetables) annoncée le 9 janvier 2020 et souscrite en date du 16 mars 2020, pour un montant total de 3,58 ME, permettant la création de 604.915 ADPR. Cette opération entrera donc en compte dans le calcul de l'ANR au 31 mars 2020.

Le bénéfice net dégagé par ALTUR Investissement sur l'exercice 2019 est positif et révèle la résilience de notre portefeuille. Avec 7 investissements réalisés en 2019, dont 3 nouvelles prises de participations dans les services générationnels et la santé, ALTUR Investissement a démontré sa capacité à sourcer des deals et à investir dans des sociétés en croissance. Courant 2019, ALTUR Investissement a également souhaité diversifier ses actifs en investissant dans deux fonds tiers, tout en continuant à soutenir certaines de ses participations , indique François Lombard, gérant d'ALTUR Investissement qui poursuit : Les plus-values dégagées lors des cessions dans l'hôtel Mercure Metz Centre et dans le groupe Cevino Glass ont permis à notre société de dégager un résultat net de 609 kE. Enfin, le 16 mars 2020, nous avons réalisé une augmentation de capital de 3,58 MEnon dilutive à travers l'émission d'actions remboursables à dividendes prioritaires, qui vient consolider la marge de manoeuvre de trésorerie d'ALTUR Investissement ,

Perspectives 2020

Le renouvellement du portefeuille d'ALTUR Investissement s'est poursuivi en 2019 avec les cessions, toujours génératrices de plus-values, de sociétés historiques du portefeuille, et l'acquisition de nouvelles PME familiales ou patrimoniales françaises de qualité, en ligne avec sa thèse d'investissement.

En 2020, dans le contexte actuel de crise sanitaire, la priorité d'ALTUR Investissement sera donnée au soutien des sociétés de son portefeuille, notamment à travers le renforcement des fonds propres de certaines participations dont l'activité serait susceptible d'être impactée par l'épidémie de Covid-19. Ces impacts seront probablement répercutés sur l'Actif Net Réévalué (ANR) d'ALTUR Investissement sans qu'il soit possible de les quantifier aujourd'hui. Compte-tenu du contexte actuel, les processus d'investissement et de cession dans lesquels ALTUR Investissement était engagé sont en "stand-by".

Dans ce contexte, les publications trimestrielles de l'ANR d'ALTUR Investissement sont temporairement suspendues, mais la société reprendra son rythme de publications trimestrielles dès que possible.