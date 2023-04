Altur Investissement : L'Actif Net Réévalué par action au 31 mars est de 11,54 euros

(Boursier.com) — Altur Investissement a publié un résultat net 2022 de 3,9 millions d'euros. L'Actif Net Réévalué par action au 31 mars 2023 est de 11,54 euros, stable sur le trimestre, notamment lié à la réduction de capital concomitante à l'Offre Publique de Rachat d'Actions. L'Actif Net Réévalué ressort ainsi à 45,32 millions d'euros.

La trésorerie s'élève à 8,4 millions d'euros en tenant compte de la part des commandités dans le résultat. La proposition de distribution de dividendes est de 0,15 euro/action.

François Lombard, gérant d'Altur Investissement a commenté :

"L'année 2022 a été active pour Altur Investissement avec une cession totale, trois cessions partielles et six investissements. Le détail de ces opérations vous est présenté dans le Rapport Annuel 2022. En complément, comme annoncé par le communiqué de presse d'Altur Investissement le 20 janvier 2023, la société a finalisé l'Offre Publique de Rachat d'Actions ("OPRA") initiée par elle-même fin 2022 sur ses propres actions. Enfin, au cours du 1er semestre 2023, Altur Investissement continue de mettre en place sa stratégie, notamment à travers l'analyse de sociétés des secteurs de la Climate Tech & Proptech et de l'Education & Formation qui pourraient se concrétiser dans les prochains mois."