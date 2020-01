Altur Investissement investit en secondaire en reprenant un portefeuille de 6 participations

(Boursier.com) — Altur Investissement annonce aujourd'hui le rachat de 6 participations auprès de Sigma Gestion, pour un montant tenu confidentiel, à travers un véhicule ad hoc créé à cette occasion et baptisé TROPHY.

Sigma Gestion était investi dans ces 6 sociétés à travers treize de ses fonds arrivant à échéance. Ces participations ont été sélectionnées par ALTUR INVESTISEMENT pour leur qualité et leur potentiel de création de valeur ajoutée.

ALTUR INVESTISSEMENT accompagnera l'équipe de Sigma Gestion, et notamment Emmanuel Simonneau, Président du Directoire, et Guillaume Hemmerlé, Directeur des Participations, qui conserve la gestion du portefeuille TROPHY.

ALTUR INVESTISSEMENT mettra à disposition ses compétences d'accompagnement d'entreprise auprès de TROPHY.

Un portefeuille de 6 PME diversifiées

Le portefeuille TROPHY est composé de 6 PME dans des secteurs variés :

- Avencall (XiVO) : Fournisseur d'offres de téléphonie d'entreprise via internet, basée sur des logiciels open-source sans coût de licence, destiné aux PME/ETI et call centers. Le business model repose sur une part de revenus récurrents importante provenant des activités de support et de maintenance.

- Sebbin : Numéro 5 du marché mondial des prothèses en silicone homme/femme, pour la chirurgie esthétique ou reconstructrice, acteur reconnu pour la qualité de ses produits réalisés à la main et entièrement "made in France".

- Surtec : Concepteur de systèmes d'alarme sans fil destinés aux particuliers, aux espaces commerciaux et aux chantiers. Les produits sont vendus en B2B aux acteurs de la télésurveillance. Surtec conçoit et gère son parc de produits, la production étant déléguée à une société soeur.

- Vectrawave : Bureau d'études spécialisé dans la conception de modules et micropuces haut-de-gamme destinés aux équipements de télécommunication radio ou filaire.

- Vissal : Fabricant et distributeur de visserie et boulonnerie vendue en B2B et B2B2C. Vissal fournit notamment des pièces spécialisées à la SNCF et la RATP.

- Webdyn : Concepteur et producteur de matériels et logiciels de communication "machine to machine" notamment destinés au secteur de l'énergie, pour la transmission de données liées à la consommation énergétique.

L'ensemble de ces 6 sociétés représente un chiffre d'affaires cumulé de près de 60 ME en 2019, pour 7,2 ME d'EBITDA. L'acquisition a été partiellement financée en dette, contractée auprès de la Banque NEUFLIZE OBC par le véhicule TROPHY, qui permettra à ALTUR INVESTISSEMENT de bénéficier d'un effet de levier sur son investissement. François Lombard, gérant d'ALTUR INVESTISSEMENT, a déclaré : "A travers cette opération, ALTUR INVESTISSEMENT accède au capital de sociétés sur des secteurs variés et au potentiel de croissance intéressant. Ce premier investissement dans le rachat de participations secondaires nous permet également de diversifier nos actifs sous gestion. Nous nous réjouissons de travailler en collaboration avec Sigma Gestion, qui continuera d'apporter son expertise et sa valeur ajoutée dans le suivi de ce portefeuille."

Accélération de la rotation du portefeuille

Ce nouvel investissement, premier de l'année 2020, intervient après la prise de participation dans la société Pompes Funèbres de France, dans les services générationnels, et la cession d'une participation minoritaire dans Cevino Glass, spécialiste de la pose du verre plat, réalisées en décembre 2019.

Afin de continuer à créer de la valeur et à capter les opportunités de marché, et notamment en vue d'une opération dans le secteur de l'hôtellerie attendue en ce début d'année 2020, la société réfléchit actuellement à des financements adaptés. Elle prévoit en parallèle de finaliser plusieurs cessions parmi les lignes importantes de son portefeuille courant 2020 qui viendront renforcer sa trésorerie.

ALTUR INVESTISSEMENT continue de cibler les PME familiales et patrimoniales en croissance dans des secteurs ciblés tels que la santé, l'hôtellerie, les services générationnels, la transition énergétique et la distribution spécialisée, mais se réserve le droit de participer à des opérations opportunistes à fort potentiel de valeur ajoutée, tel l'investissement dans le portefeuille TROPHY.