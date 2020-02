Altur Investissement : du nouveau à Lyon

(Boursier.com) — Altur Investissement annonce une prise de participation minoritaire au capital de la société qui détient les murs et le fond de commerce de l'hôtel Mercure Lyon Centre Château Perrache.

Construit en 1903 et rénové en partie en 2015, l'hôtel, exploité sous l'enseigne Mercure, est situé dans le centre ville de Lyon, à mi-chemin entre la place Bellecour et le quartier de Confluence. Classé quatre étoiles, l'établissement dispose de 120 chambres, de 12 salles de réunion, d'une salle de sport, d'un parking intérieur et d'un parking extérieur, d'un bar et d'un restaurant avec terrasse.

La grande qualité de l'équipe de l'hôtel permet de connaitre une très belle croissance avec une clientèle française et internationale et de nourrir des objectifs ambitieux pour les années à venir.

François Lombard, Gérant d'Altur Investissement, commente : "Sous l'impulsion de Turenne Hôtellerie, actionnaire de l'hôtel depuis 2013, l'hôtel a connu une forte croissance d'activité. De nouveaux travaux de rénovation prévus en 2020 permettront à l'hôtel de proposer une gamme de prestations encore supérieure aux clients. En complément, le dynamisme économique et touristique de la ville de Lyon amplifie le fort potentiel de cet hôtel. Le réaménagement en cours à la gare de Lyon Perrache offrira une visibilité accrue à l'établissement, dans un environnement dynamique."

Benjamin Altaras, Directeur de Turenne Hôtellerie, a indiqué : "Le Mercure Lyon Centre Château Perrache a de très belles

perspectives de croissance, dans un écosystème lyonnais en fort développement, autant sur le secteur professionnel que

touristique. Les travaux de rénovation réalisés en 2020 viendront en complément des travaux importants déjà réalisés

en 2015".