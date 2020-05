Altur Investissement distribuera bien un dividende au titre de 2019

(Boursier.com) — A l'occasion de la publication de son rapport financier annuel, Altur Investissement fait part de son intention de distribuer aux actionnaires un dividende de 0,12 euro par action.

Les résultats de l'exercice 2019 reflètent la résilience de notre portefeuille diversifié. Les deux cessions réalisées durant l'exercice nous ont permis de dégager un résultat net de 0,6 million d'euro et de proposer ainsi à la prochaine Assemblée générale la distribution d'un dividende de 0,12 euro par action, confirmant notre politique de retour aux actionnaires engagée depuis 5 ans. La gérance d'Altur Investissement a cependant décidé de baisser le rendement offert à ses actionnaires afin d'avoir une marge de manoeuvre nécessaire au soutien des entreprises du portefeuille, suivant en cela les recommandations de modération des pouvoirs publics , explique François Lombard, gérant d'Altur Investissement.

En outre cette année, Altur Investissement proposera à ses actionnaires le paiement du dividende en numéraire ou en actions afin de leur permettre de se reluer. La société pourra ainsi conserver de la trésorerie pour des prises de participation ou des renforcements de lignes.

Le calendrier de distribution prévoit de recevoir l'option retenue par les actionnaires le 9 juillet au plus tard, avec mise en paiement le 15 juillet.

Le Conseil de surveillance a approuvé la proposition d'affectation du résultat, qui sera présentée lors de la prochaine Assemblée générale des actionnaires le 16 juin 2020.

Cette Assemblée générale des actionnaires se tiendra à huis clos.

Rappelons qu'Altur Investissement a publié au titre de 2019 un résultat net de 0,6 ME. Sa trésorerie disponible est de 2,1 ME au 31 décembre 2019, renforcée depuis par l'émission d'ADPR de 3,58 ME.