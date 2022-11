Altur Investissement : des engagements d'apport représentant 5,67% du capital

(Boursier.com) — Altur Investissement rappelle le projet d'offre publique de rachat de ses propres actions d'un montant nominal maximum de 1,90 million d'euros portant sur un nombre maximum de 760.000 actions de la société, représentant environ 18% du capital social, au prix de 7,20 euros par action.

Le Président du Conseil de surveillance de la Société avait fait part à la société de son intention d'apporter, dans le cadre de l'OPRA, la totalité des actions qu'il détient directement et indirectement par l'intermédiaire de la société JN. MC Consulting SARL, soit au total 51.748 actions et 51.748 droits de vote de la Société, représentant 1,23% du capital et 1,2% des droits de vote de la société.

Par courrier en date du 7 novembre 2022, la société SOFIVAL, qui détient 375.081 actions et 375.081 droits de vote, représentant 8,89% du capital social et 8,68% des droits de vote, a informé la société de son intention d'apporter à l'OPRA 187.540 actions et 187.540 droits de vote, représentant 4,44% du capital social et 4,34% des droits de vote.

Désormais, les engagements d'apport à l'offre portent sur un montant total de 239.288 actions et 239.288 droits de vote, représentant 5,67% du capital social et 5,54% des droits de vote de la société.