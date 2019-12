Altur Investissement cède sa participation dans le groupe CEVINO GLASS

(Boursier.com) — ALTUR INVESTISSEMENT annonce la cession de sa participation minoritaire dans CEVINO GLASS, spécialiste de la pose du verre plat.

Le groupe qui accompagnait CEVINO GLASS aux côtés de Nord Capital Partenaires depuis 2012, signe ici sa seconde et dernière cession de l'année 2019, qui lui permet de réaliser une plus-value notable. Thierry Gautier, Président de CEVINO GLASS, réinvestit dans l'opération aux côtés de Re-Sources et Siparex Mezzanine, et permet ainsi la sortie des investisseurs historiques à savoir ALTUR INVESTISSEMENT et Nord Capital Partenaires.

François Lombard, gérant d'ALTUR INVESTISSEMENT, commente : "Après la cession réussie de l'hôtel Mercure de Metz en juillet, ALTUR INVESTISSEMENT réalise une seconde plus-value notable en 2019 avec la cession de cette belle PME patrimoniale des Hauts de France. Je salue également l'accompagnement actif des équipes de Nord Capital Partenaires, avec lesquels nous sommes co-investisseur sur plusieurs entreprises de qualité dans la région."

CEVINO GLASS est constitué d'un réseau de plusieurs miroiteries dans les Hauts de France et en Normandie. Il est également présent en Île de France, où il avait étendu son implantation suite au rachat du groupe AVERIA en juillet 2018. En sept ans, CEVINO GLASS a quasi doublé son chiffre d'affaires, réalisant 37 ME de revenus en 2019 et employant 240 personnes.

Au printemps dernier, CEVINO GLASS a également fondé Glassvariations, une marque de produits de décoration et d'ameublement en verre, commercialisés sur le site e-commerce toutverre.com, lancé par le groupe en 2017.

ALTUR INVESTISSEMENT concrétise sa stratégie

Cette nouvelle cession s'inscrit dans la continuité de la stratégie d'ALTUR INVESTISSEMENT visant à rester une valeur de rendement pour ses actionnaires.

Depuis début 2019, ALTUR INVESTISSEMENT a également poursuivi ses opérations d'investissement notamment avec une prise de participation dans Babyzen, concepteur de poussette haut de gamme, et dans Cousin Médical Group, société de dispositifs médicaux implantables à base de textile. Il vient également d'investir dans Pompes Funèbres de France, réseau d'agences de pompes funèbres franchisées en forte croissance.

Enfin, ALTUR INVESTISSEMENT a souhaité accompagner les fonds spécialisés dans la Santé et l'Hôtellerie du Groupe Turenne afin de diversifier ses actifs.

ALTUR INVESTISSEMENT continue d'étudier des acquisitions ciblées en vue de renforcer son portefeuille de participations, et poursuit son programme de cessions afin de matérialiser une partie des plus-values latentes de son portefeuille. La société cible les PME familiales et patrimoniales en croissance dans des secteurs tels que la santé, l'hôtellerie, les services générationnels, la transition énergétique et la distribution spécialisée, mais se réserve le droit de participer à des opérations à fort potentiel de valeur ajoutée au gré des opportunités.

Un investissement dans le secteur de l'hôtellerie est actuellement en négociation avancée et pourrait être finalisé début 2020.