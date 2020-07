Altur Investissement bien orienté

(Boursier.com) — Altur Investissement remonte de 1,7% à 4,70 euros ce vendredi après la présentation de ses comptes semestriels au 30 juin. Au 30 juin 2020, l'Actif Net Réévalué (ANR) s'élève à 43,40 millions d'euros, soit 9,60 euros par action, prenant en compte le versement du dividende de 0,12 euro par action intervenu le 15 juillet. Hors versement du dividende, l'ANR ressortirait à 9,72 euros, contre 9,94 euros au 31 décembre 2019. Sur la base du dernier cours de Bourse (4,58 euros au 28 juillet 2019), l'action présente une décote de 52% par rapport à la valeur de ses actifs.

Au 1er semestre 2020, le résultat net est ressorti à -1,363 KE, contre -921 KE au 1er semestre 2019, compte tenu des provisions enregistrées sur 2 participations du portefeuille (charges financières de 1,400 KE). Les charges d'exploitation sont en légère diminution sur 1 an, preuve de la saine gestion de la société.

Perspective d'un exercice 2020 impacté par le Covid-19

Après un hiver 2019-2020 actif, marqué par trois investissements importants (Pompes Funèbres de France en décembre, Trophy et l'Hôtel Mercure Lyon Centre Château Perrache janvier et février), l'équipe d'ALTUR INVESTISSEMENT se concentre sur l'accompagnement des sociétés de son portefeuille afin de les soutenir durant la crise sanitaire actuelle et les aider à réaliser des build-ups.

Toutes les Sociétés du portefeuille d'ALTUR INVESTISSEMENT ont repris leur activité à la sortie du confinement, tout en respectant les mesures sanitaires qui s'imposent. La majorité des sociétés du portefeuille qui les demandaient ont également pu bénéficier de financements adaptés à leurs besoins présents ou futurs de fonds de roulement, notamment grâce aux Prêts Garantis par l'Etat (PGE).

Bien que son programme de cession ait été réévalué compte-tenu des incertitudes liées au Covid-19, ALTUR INVESTISSEMENT poursuit l'étude d'opportunités de cession ou d'adossement de certaines sociétés de son portefeuille, en ligne avec sa stratégie.

Plusieurs sociétés du portefeuille connaissent des phénomènes de rattrapage de leurs ventes très encourageants, conclut le management...