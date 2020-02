Altur Investissement : Assemblée générale convoquée...

(Boursier.com) — Les actionnaires de la société Altur Investissement sont convoqués en assemblée générale extraordinaire le 24 février à 15h au Cercle de l'Union Interalliée, 33 rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris.

L'avis de réunion correspondant a été publié au Balo du 17 janvier 2020, ainsi que sur le site internet de la société. Il contient l'ordre du jour de cette assemblée, les projets de résolutions proposées par le Conseil de Surveillance et les principales modalités de participation, de vote et d'exercice des actionnaires. L'ensemble des documents et renseignements concernant cette assemblée est tenu à la disposition des actionnaires sur le site internet de la société.