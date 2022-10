Altur Investissement : ANR de 46,85 ME au 30 septembre, soit 11,10 euros par action

(Boursier.com) — ALTUR INVESTISSEMENT publie son Actif Net Réévalué (ANR) au 30 septembre 2022, qui s'élève à 46,85 millions d'euros, conduisant à une valorisation de 11,10 euros par action ordinaire, en baisse sur le 3ème trimestre 2022 (ANR de 11,30 euros par action au 30 juin 2022).

Au 30 septembre 2022, l'actif d'ALTUR INVESTISSEMENT était composé de :

- Un portefeuille de 15 sociétés, 3 FPCI et 2 SLP valorisés à 34,82 millions d'euros ;

- Des disponibilités pour 12,07 millions d'euros (correspondant à la trésorerie de 11,6 millions d'euros complétée du contrat de liquidité plus les actions auto-détenues) ;

- Pas de dettes financières.

François Lombard, gérant d'ALTUR INVESTISSEMENT commente :

"Lors de ce 3ème trimestre 2022, Altur Investissement s'est focalisé principalement sur la gestion de son portefeuille et a réalisé deux investissements dans deux secteurs innovants, avec une entrée au capital de Flexliving, société du secteur de la Proptech (innovation dans l'immobilier), et une autre au capital de SerVme (CRM pour la restauration). Nous avons un niveau de trésorerie conséquent de l'ordre de 11,6 millions d'euros, dont une partie importante est déjà engagée dans des co-investissements et à la souscription à des fonds."