Altria : la FDA veut réduire la dépendance aux cigarettes

(Boursier.com) — La FDA (Food & Drug Administration), autorité américaine de santé, prévoit une proposition de règle pour réduire la dépendance vis-à-vis des cigarettes et autres produits du tabac brûlés. Les plans de la FDA pour développer une proposition de norme de produit établiraient un niveau maximal de nicotine dans les cigarettes et autres produits du tabac, afin de les rendre moins addictifs, selon le Bureau du budget de la Maison blanche. Altria et Philip Morris International cèdent un peu de terrain avant bourse à Wall Street.