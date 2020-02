Altran : un solide exercice

Altran : un solide exercice









Crédit photo © Société Altran

(Boursier.com) — Altran, qui fait l'objet d'une offre de rachat de Capgemini à hauteur de 14,5 euros par action, évolue autour de ce niveau après la publication de comptes 2019 en nette amélioration. Le groupe d'ingénierie et de conseil en technologies a enregistré l'an passé un résultat net ajusté de 212,9 ME, en hausse de 29%, pour un chiffre d'affaires de 3,2 MdsE (+10,3% de croissance publiée, +6,2% de croissance économique et +6,0% de croissance organique vs 2018).

"La plupart des événements disparates du S2 2019 (Brexit, marché allemand, cycles des semiconducteurs) devraient se normaliser en 2020. Un focus continu sur l'exécution en 2020 devrait permettre une amélioration des performances" estime le management en guise de perspectives.

Bryan Garnier considère que cette guidance met Altran en bonne position pour être racheté par Capgemini (53,6% du capital), mais valide également la volonté de certains actionnaires de ne pas apporter leurs actions. Le broker est 'neutre' sur la valeur avec une 'fair value' de 17 euros.