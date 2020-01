Altran : UBS ne détient plus de titres

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 20 janvier 2020 par l'AMF, la société de droit suisse UBS Group AG (Zurich, Suisse) a déclaré à l'Autorité française des marchés financiers avoir franchi en baisse, le 15 janvier 2020, directement et indirectement, par l'intermédiaire des sociétés de son groupe, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Altran Technologies. Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Altran Technologies hors marché, au résultat de laquelle l'exemption de trading s'applique pour le déclarant - article 223-13 I, 2o du règlement général. Le déclarant ne détient plus aucune action Altran Technologies au sens de l'article précité.