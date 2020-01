Altran : UBS monte à plus de 5% des parts

Crédit photo © Société Altran REA

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 31 décembre 2019 par l'AMF, complété par un courrier reçu le 3 janvier 2020, la société de droit suisse UBS Group AG a déclaré avoir franchi en hausse, le 27 décembre 2019, directement et indirectement, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Altran, et détenir, directement et indirectement, 14.071.002 actions Altran Technologies représentant autant de de droits de vote, soit 5,47% du capital et 5,46% des droits de vote. Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Altran Technologies hors marché, au résultat de laquelle l'exemption de trading ne s'applique plus pour le déclarant.

Le déclarant a précisé détenir, au titre de l'article L. 233-9 I, 4o du code de commerce, 3.268.925 actions Altran réparties comme suit (prises en compte dans la détention par assimilation visée au 1er alinéa), à savoir 6.370 actions faisant l'objet d'une faculté de rappel à tout moment par suite de la conclusion d'un prêt de titres portant sur lesdites actions Altran, et 3.262.555 actions faisant l'objet d'une faculté de rappel à tout moment par suite de leur transfert à titre de collatéral.