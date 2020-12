Altran sélectionné par le Groupe PSA pour une nouvelle solution de mobilité électrique urbaine

Altran , leader mondial des services d'ingénierie et de 'R&D', société du groupe Capgemini, a accompagné le Groupe PSA dans la création de Citroën Ami, nouvelle solution de mobilité électrique répondant aux enjeux écologiques.

Pour cela, et grâce à la transformation du modèle opérationnel traditionnel en un système de production intelligent, Altran a mis en oeuvre en collaboration avec PSA un nouveau modèle de conception automobile, loin des standards habituels, et fourni au Groupe un programme de développement clés en main.

Les équipes d'Altran ont ainsi repensé les schémas habituels de développement pour ce nouvel objet de mobilité, notamment en menant un programme de développement " simultané " c'est-à-dire en menant plusieurs tâches en parallèle afin d'optimiser le planning par exemple.

A partir du cahier des charges défini par PSA, Altran a piloté le développement technique (études, simulation, essais, homologations, pilotage fournisseurs...) et industriel (architecture, implantations, comprenant également le pilotage des intégrateurs...) ; de la conception, aux achats, en passant par l'ingénierie du véhicule et des processus, jusqu'à la création de la ligne de production.

Pour mener à bien ce projet inédit, Altran a mobilisé jusqu'à une centaine d'experts au sein d'équipes pluridisciplinaires et internationales, avec l'intervention de spécialistes automobile en France, au Maroc et en Inde, également aux Pays-Bas et en Tunisie pour les aspects logiciels, ou encore en Chine pour les achats. L'un des piliers du succès de ce projet a été la coopération entre PSA et Altran, la maîtrise des interfaces entre nos deux structures à chaque phase du projet et la complémentarité des compétences des équipes. Altran a ainsi démontré sa capacité à proposer des programmes de développement clés en main ("turnkey program"), un modèle prometteur pour ses clients.