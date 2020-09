Altran renforce sa plateforme edge computing ENSCONCE

Altran renforce sa plateforme edge computing ENSCONCE









Crédit photo © Société Altran

(Boursier.com) — Altran , leader mondial des services d'ingénierie et de 'R&D', société du groupe Capgemini, a annoncé aujourd'hui apporter des améliorations à sa plateforme Edge Computing, ENSCONCE. La plateforme intègre désormais le logiciel Open Network Edge Services Software (OpenNESS), une boîte à outils open-source développée par Intel, ainsi que d'autres solutions technologiques d'Intel.

La plateforme supporte de multiples fonctionnalités, incluant des accélérateurs et des éléments logiciels pour le développement rapide de solutions Multi-Accès Edge Computing (MEC). Grâce à cette intégration, les ressources de l'infrastructure seront en mesure d'améliorer les performances de calcul et d'I/O, et de réduire la latence du réseau.

La plateforme ENSCONCE d'Altran peut être installée dans des micro-centres de données proches du réseau d'accès, des points d'agrégation, des centres de données régionaux et des bureaux centraux, réduisant ainsi les obstacles rencontrés par les développeurs d'applications pour héberger leurs applications périphériques. La plateforme offre aux développeurs plusieurs fonctionnalités, notamment le développement d'applications en périphérie à faible latence via des kits de développement logiciel (SDKs).

Le SDK fournit des applications en périphérie à la demande ; il permet d'explorer les déploiements en périphérie, orchestre les applications sur les différents réseaux d'opérateurs, surveille et gère les applications tout au long du cycle de vie.

"Notre plateforme MEC est axée sur l'expérience des développeurs. Elle intègre des interfaces de programmation d'applications pertinentes pour les développeurs, en supportant à la fois leurs SDKs et les services qui leurs sont destinés", a déclaré Pascal Brier, Directeur général adjoint en charge de la Stratégie, la Technologie et l'Innovation d'Altran. "En intégrant la technologie Intel et les boîtes à outils telles qu'OpenNESS et OpenVINO, à notre plateforme, nous amplifierons considérablement notre solution d'Edge Computing et nous renforcerons l'offre destinée aux développeurs d'applications et aux opérateurs."