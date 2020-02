Altran publie des résultats solides "dans un environnement plus complexe"

(Boursier.com) — Altran annonce un chiffre d'affaires de 3.217,1 ME (+10,3% de croissance publiée, +6,2% de croissance économique et +6,0% de croissance organique vs 2018) avec une Marge opérationnelle de 408,7 ME (+16% vs 2018), une marge opérationnelle de 12,7% (+60 points de base par rapport à 2018).

Le Résultat net ajusté s'inscrit à 212,9 ME, (+29% vs 2018).

Le Free Cash Flow ressort à +164 ME vs +82 ME en 2018. Le groupe souligne la poursuite du désendettement avec un ratio de levier en baisse à 2,8 fois l'EBITDA. Le BNPA ajusté s'inscrit à 0,84 euro, contre 0,72 euro pour l'exercice 2018.

Perspectives

"La plupart des événements disparates du S2 2019 (Brexit, marché allemand, cycles des semiconducteurs) devraient se normaliser en 2020. Un focus continu sur l'exécution en 2020 devrait permettre une amélioration des performances" estime le management.

Commentant les résultats 2019 du Groupe, Dominique Cerutti, Président-Directeur Général d'Altran, a déclaré : "Altran a réalisé une solide performance en 2019, grâce à une bonne performance en Europe et une accélération constante sur la région Amériques. Le dynamisme de certains de nos secteurs clés, tels que les Communications, l'Energie, l'Industrie, les Sciences de la vie et l'Aérospatiale, a plus que compensé les difficultés du marché automobile en Allemagne et le ralentissement macroéconomique lié au Brexit au Royaume-Uni. Nous avons dégagé l'année dernière un Free Cash Flow important, et notre rentabilité continue de s'améliorer, atteignant un niveau record de 12,7%. Au cours des cinq dernières années, nous avons profondément transformé le modèle économique d'Altran. Cette transformation continue de porter ses fruits tant sur le plan opérationnel que financier grâce au talent et à l'engagement de nos équipes. L'offre publique d'achat lancée par Capgemini est un succès puisque la majorité des actionnaires d'Altran ont choisi d'apporter leurs actions. Nous sommes désormais résolument tournés vers l'avenir."