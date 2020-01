Altran : la Société Générale pointe à 5,2% des parts

Altran : la Société Générale pointe à 5,2% des parts









Crédit photo © Société Altran REA

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 7 janvier 2020 par l'AMF, la Société Générale a déclaré à l'Autorité des marchés financiers avoir franchi en hausse, le 3 janvier 2020, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Altran Technologies, et détenir 13.451.825 actions Altran Technologies représentant autant de droits de vote, soit 5,23% du capital et 5,22% des droits de vote de cette société. Ce franchissement de seuils résulte d'une réception d'actions Altran Technologies détenues à titre de collatéral, dans le cadre des activités de négociation, au résultat de laquelle l'exemption de trading ne s'applique plus pour le déclarant, indique ce dernier à l'Autorité des marchés financiers.