Altran gère plus de 50 projets relatifs à la 5G dans le monde

Altran gère plus de 50 projets relatifs à la 5G dans le monde









Crédit photo © ©Xavier POPY REA Altran

(Boursier.com) — Altran a atteint la gestion de plus de 50 projets relatifs à la 5G dans le monde. Ces projets concernent toutes les régions du globe -Amérique du Nord, Europe et Asie-Pacifique- pour une grande variété de clients incluant notamment des fournisseurs de services de communication (CSPs), des fournisseurs d'équipements réseaux (NEPs), des fabricants de semi-conducteurs, de grandes entreprises, des consortiums d'industries et des institutions publiques.

Nous avons intensifié nos activités sur la 5G, qui constitue l'une de nos priorités commerciales et nous sommes ravis de constater que ces efforts portent leurs fruits , a déclaré Dominique Cerutti, Président et Directeur Général d'Altran. Notre principal défi, afin de favoriser la croissance des produits et services relatifs à la 5G, est de trouver les talents à la hauteur de nos standards. Il y a en effet une très forte demande de conseil et d'accompagnement sur l'ensemble de l'écosystème: aussi, nous allons poursuivre le développement de nos capacités afin d'aider nos clients à réaliser leur transition vers la 5G .

D'ici 2020 et au-delà, Altran continuera ses investissements dans la 5G et la virtualisation, comme récemment annoncé lors du lancement d'un centre spécialisé en "réseaux avancés" dans les nouveaux bureaux de la société à Manhattan. D'autres investissements ont permis l'embauche d'experts en 5G, des technologies associées ainsi que le développement de nouvelles structures et plateformes logicielles, afin de développer les produits et services de demain.