Altran : Elliott envisage d'acquérir une participation équivalente à celle de son exposition économique dénouée

Crédit photo © Société Altran REA

(Boursier.com) — La société Elliott Capital Advisors, L.P. a effectué une nouvelle déclaration d'intention concernant Altran auprès de l'Autorité des marchés financiers. "Elliott Capital Advisors, L.P., agissant en qualité de gestionnaire de Elliott International L.P., Elliott Associates L.P. et The Liverpool Limited Partnership, réitère sa déclaration d'intention publiée le 5 novembre 2019 dans la D&I 219C2175, à l'exception du changement d'intention suivant relativement au dénouement de ses positions acquises". En effet, "pour se laisser toutes les options ouvertes", les Fonds Elliott souhaitent détenir des actions Altran. Les Fonds Elliott envisagent désormais de dénouer tout ou partie des instruments financiers à dénouement monétaire auxquels ils sont parties, et envisagent d'acquérir sur le marché ou en dehors du marché une participation équivalente à celle de leur exposition économique dénouée, en ce compris par l'acquisition, si elle est possible, de tout ou partie des actions qui pourraient être détenues par la contrepartie des instruments financiers.

La société Elliott Capital Advisors, L.P. a précisé détenir, au 10 décembre 2019, pour l'ensemble des fonds dont elle assure la gestion, 32.990.873 actions Altran représentant autant de droits de vote, soit 12,84% du capital et 12,80% des droits de vote.