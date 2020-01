Altran : Barclays fait le point sur sa position

Crédit photo © ©Xavier POPY REA Altran

(Boursier.com) — Par courriers reçus le 24 janvier 2020 par l'AMF, la société Barclays Bank Plc (Londres) a déclaré avoir franchi en hausse, le 20 janvier 2020, au sens de l'article 223-11-1 du règlement général, directement et indirectement, par l'intermédiaire des sociétés de son groupe, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Altran Technologies, et détenir 16.960.436 actions Altran Technologies représentant autant de droits de vote, soit 6,60% du capital et 6,58% des droits de vote de cette société. Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Altran sur le marché suite au dénouement d'instruments financiers en actions.

Au titre de l'article L. 233-9 I, 4o bis du code de commerce et de l'article 223-14 V du règlement général, le déclarant a précisé détenir, directement et indirectement, par l'intermédiaire des sociétés de son groupe, 28.193 actions Altran (prises en compte dans la détention par assimilation visée ci-dessus) au titre de 3 contrats portfolio swaps à dénouement en espèces, arrivant à échéance entre le 24 avril 2020 et le 10 août 2026.