Altran : Bank of America Corporation se déleste

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 12 février 2020 par l'AMF, complété notamment par un courrier reçu le 13 février, la société Bank of America Corporation (Wilmington, Delaware, Etats-Unis) a déclaré avoir franchi en baisse, le 7 février 2020, indirectement par l'intermédiaire de la société BofA Securities, Inc. qu'elle contrôle, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Altran Technologies, et détenir 213 actions Altran représentant autant de droits de vote. Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Altran sur le marché, a précisé le déclarant à l'autorité de marché. À cette occasion, la société Merrill Lynch International a déclaré avoir franchi individuellement en baisse le seuil de 5% du capital de la société Altran.