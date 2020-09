Altice USA veut reprendre les actifs américains de Cogeco

(Boursier.com) — Altice USA souhaite racheter le Canadien Cogeco. En cas de succès de son offre en numéraire d'environ 10,3 milliards de dollars canadiens (7,8 milliards de dollars américains), la filiale américaine d'Altice entend céder au principal actionnaire de Cogeco, Rogers Communications, tous les actifs canadiens de Cogeco. À l'issue de la transaction, Altice USA serait ainsi propriétaire de tous les actifs américains de Cogeco, c'est-à-dire Atlantic Broadband.

Actuellement, Atlantic Broadband est le 9e câblodistributeur en importance aux États-Unis et fournit aux clients résidentiels et commerciaux des services à large bande, vidéo et de téléphonie au Connecticut, au Delaware, en Floride, au Maine, au Maryland, au New Hampshire, à New York, en Pennsylvanie, en Caroline du Sud, en Virginie et en Virginie-Occidentale. Atlantic Broadband tirerait parti d'une portée améliorée, des gains d'efficacité opérationnelle et d'appuis à l'investissement supplémentaires qui sont au coeur du modèle et de la stratégie d'affaires d'Altice, souligne l'opérateur.