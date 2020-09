Altice USA : va devoir batailler pour racheter Cogeco

(Boursier.com) — Altice USA va devoir batailler pour racheter Cogeco. Le Conseil d'administration du groupe canadien a rejeté la proposition non sollicitée et non contraignante de la filiale américaine de l'opérateur européen. "Le refus fait suite à des rencontres tenues plus tôt aujourd'hui par les conseils d'administration et à des discussions avec des membres de la famille Audet pour examiner la proposition non sollicitée", a expliqué la firme canadienne. La famille Audet, qui détient le contrôle de Cogeco, avait refusé cette proposition quelques heures avant que le Conseil ne se prononce à son tour.

Altice USA a offert environ 10,3 milliards de dollars canadiens (7,8 milliards de dollars américains) en numéraire pour reprendre Cogeco, avec l'objectif de céder à Rogers Communications tous les actifs canadiens de Cogeco et de conserver tous ses actifs américains, c'est-à-dire Atlantic Broadband.