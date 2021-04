Altice : RED by SFR lance une offre Internet fixe unique avec une expérience TV enrichie

Altice : RED by SFR lance une offre Internet fixe unique avec une expérience TV enrichie









Crédit photo © Boursier.com

(Boursier.com) — RED by SFR "conserve son ADN" avec une offre sans engagement, simple et unique : un abonnement Fibre à 25 euros, ou à 19 euros en ADSL. L'abonnement RED by SFR est d'ores et déjà disponible sur toutes les technologies avec une offre de base qui inclut un débit allant, pour la Fibre, jusqu'à 300 Mbit/s, ainsi que les appels illimités vers les fixes et la nouvelle application RED TV avec 35 chaînes, dont les 27 chaînes de la TNT.

Une nouvelle application RED TV incluse

Cette nouvelle application RED TV pour smartphone ou tablette et ses 35 chaînes comprend également l'accès aux Replay et à la VOD, inclut 8 heures d'enregistrement dans le cloud, et en parallèle, offre un large choix de bouquets et chaînes TV en option, dont "TV RED Plus", composé de 100 chaînes (4 euros/mois). Dotée d'une interface simple et intuitive, RED TV facilite ainsi l'accès aux meilleurs programmes, sur tous les terminaux.

Un nouveau décodeur Connect TV

Pour profiter pleinement des chaînes et services sur l'écran TV, RED by SFR lance le nouveau décodeur Connect TV, au prix de 19 euros.

Ce décodeur compact regorge de technologies : 4K HDR, Dolby Vision, compatible Dolby Atmos (audio), Android TV 9.0, télécommande à commande vocale, Chromecast intégré, accès direct aux applications Android comme Netflix, Prime Vidéo etc...

Connect TV peut se connecter sur n'importe quel réseau Internet ou Wi-Fi pour profiter de son offre RED TV partout, même en mobilité.