Altice : plus de 60% de gains sur 5 séances !

(Boursier.com) — Altice s'offre une cinquième séance consécutive de forte progression (+13,4% à 4,2 euros), portant ses gains sur une semaine à plus de 65% ! Le titre est porté ce mercredi par la publication de résultats supérieurs aux attentes du marché et une guidance rassurante. L'opérateur télécoms a dit s'attendre à une hausse de son chiffre d'affaires et de son excédent brut d'exploitation cette année, tout en précisant avoir observé une réduction des ventes comme du taux de désabonnement en raison de la fermeture des magasins liée à l'épidémie de coronavirus.

Goldman Sachs ('acheter') évoque un point solide et met en avant le premier engagement explicite d'Altice sur un objectif de dette nette/Ebitda pour 2020. La question clé était de savoir dans quelle mesure les flux de trésorerie disponibles allaient s'améliorer jusqu'en 2020 et s'ils pourraient devenir positifs pour le groupe dans son ensemble. La direction a néanmoins affirmé qu'elle ne pouvait pas encore s'engager sur un FCF positif, bien qu'elle se soit montrée confiante quant à son amélioration.

Bryan Garnier ('neutre') affirme que l'exercice 2019 confirme une bonne dynamique commerciale mais un désendettement limité. Le courtier pense que la pression sur le titre est aujourd'hui trop forte alors que le flux de trésorerie devrait être positif à partir de 2020, mais le désendettement devrait être très progressif et le broker souligne que le consensus s'attend déjà à une amélioration du FCF.

Le Credit Suisse souligne pour sa part que le titre reste exposé à la volatilité des marchés HY étant donné que la société a le plus important endettement du secteur. Mais à court terme, l'analyste considère que ces résultats sont favorables à la valeur étant donné que l'entreprise semble être sur la bonne voie pour continuer son redressement. Le CS est 'neutre' sur le dossier avec une cible de 4,5 euros.

En France, SFR a poursuivi sa reconquête en attirant 44.000 clients dans le haut débit au quatrième trimestre, tandis que le nombre de ses contrats mobiles a augmenté de 196.000.