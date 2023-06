Altice : nouvelles rumeurs de cession au Portugal

(Boursier.com) — Altice Portugal négocie la vente de ses data centers à Covilha, dans le nord du Portugal. Selon le 'Jornal Economico', le groupe télécoms pourrait récolter 100 millions d'euros grâce à cette cession. Horizon Equity Partners est perçu comme le candidat favori pour la reprise de ces actifs, selon Economico. Les centres de données suscitent l'intérêt à l'échelle mondiale alors que les fonds d'infrastructure accumulent des réserves de capitaux de plus en plus importantes et recherchent des investissements capables de tirer parti de la demande croissante de services cloud.

Fin mai, le quotidien 'Les Echos' affirmait qu'Altice travaillait sur la potentielle vente de son opérateur portugais Meo afin de poursuivre son désendettement. Altice aurait mandaté la banque Lazard pour sonder d'éventuels acquéreurs, selon le journal, ajoutant que Meo pourrait intéresser des fonds d'investissement ou même Orange , qui scrute les opportunités d'acquisitions en Europe.