Altice Media s'associe à Samsung TV Plus pour la distribution de ses chaînes TNT puis le lancement de 8 chaînes FAST

(Boursier.com) — En s'associant à Samsung TV Plus, le service de streaming gratuit de Samsung qui offre un accès direct aux actualités, au sport et au divertissement, Altice Media devient le 1er acteur en France à proposer ses chaînes TNT sur une plateforme proposant jusqu'alors majoritairement des chaînes FAST. Avec la distribution sur Samsung TV Plus, dès le mois de décembre 2023, des chaînes BFMTV, RMC Découverte, RMC Story ainsi que BFM Business et Tech&Co sur télévision connectée, mobile et tablette Samsung, Altice Media poursuit sa stratégie d'hyper-distribution. Début 2024, ce sont 8 chaînes FAST qui seront lancées sur Samsung TV Plus, dont 6 en co-exclusivité, avec plus de 3 000 heures de contenus par an.

Face à l'évolution des modes de consommation de la télévision et au développement des offres de streaming gratuit, Altice Media et Samsung TV Plus s'associent pour répondre à cette demande croissante du public pour la FAST TV (Free Ad-supported Streaming TV), chaînes gratuites accessibles via les TV connectées Samsung et appareils Galaxy, en proposant aux utilisateurs de nombreux contenus diffusés en continu.

Samsung TV Plus est un service de streaming gratuit, sans abonnement ni inscription et qui ne nécessite aucun appareil supplémentaire. Préinstallé sur tous les téléviseurs Samsung depuis 2016, il est également disponible en téléchargement sur Google Play et Galaxy Store sur certains smartphones et tablettes Samsung Galaxy.

Samsung TV Plus donne accès à de nombreuses chaînes FAST gratuites dédiées à l'actualité, au sport ou au divertissement, ainsi qu'à une bibliothèque de vidéos à la demande en constante évolution contenant de nombreux films et émissions populaires. Ce service vidéo 100% gratuit, financé par la publicité, est disponible en France et dans 15 autres territoires européens, accessible partout et à tout instant, sous réserve d'une connexion Internet.

Ce partenariat permet à Samsung TV Plus de poursuivre sa croissance en France, d'enrichir son importante gamme de programmes de qualité et vient étendre considérablement l'offre de streaming gratuit du groupe Altice Media, avec un large catalogue de plus de 2 000 heures de programmes à la demande dès 2024.