Altice Media lance "RMC BFM Play"

(Boursier.com) — Le 25 juin, Altice Media lance sa nouvelle plateforme VOD gratuite de TV en direct, de replays et de contenus exclusifs. Baptisée RMC BFM Play, cette nouvelle plateforme renforce l'accessibilité des programmes des chaînes RMC BFM, innove en intégrant l'ensemble des fonctionnalités permises par le numérique et valorise les thématiques d'information, de décryptage et de découverte portées par les chaînes du groupe.

-RMC BFM Play, du direct, des replays, des avant-premières et des exclusivités

-RMC BFM Play, les fonctionnalités complètes d'une application immersive

-RMC BFM Play, la richesse des programmes et thématiques des chaînes RMC BFM

Nouvelle plateforme de VOD gratuite des chaînes RMC Découverte, RMC Story, BFMTV, BFM Business, 01TV et des chaînes locales BFM Paris, BFM Lyon, BFM Grand Lille, BFM Grand Littoral et BFM DICI, l'application mobile RMC BFM Play et le site RMCBFMPLAY.COM rendent les contenus disponibles sur tous les écrans. Avec RMC BFM Play, les milliers de programmes des chaînes RMC BFM, en direct ou en replay, sont accessibles sur une seule application.

RMC BFM Play se distingue par sa force de proposition avec des contenus qui allient l'information en continu, aux grands documentaires et reportages. RMC BFM Play, regroupe ainsi la force du décryptage de BFMTV, l'expertise pointue de ses chaînes spécialisées comme BFM Business et 01 TV, et les programmes à grand spectacle de découverte et de divertissement de RMC Découverte et de RMC Story, ainsi que des avant-premières. En effet, certains programmes des chaînes seront mis à disposition gratuitement sur la plateforme, avant la diffusion en TV.

RMC BFM Play est également une plateforme AVOD (Advertising Video on Demand) qui permet de proposer des contenus exclusifs et entièrement gratuits aux utilisateurs. La plateforme proposera ainsi des contenus qui ne seront pas diffusés sur les chaînes linéaires. Par exemple, en exclusivité au lancement : The Clinton Affair, une série en 7 épisodes sur l'affaire Monica Lewinsky, ou Duck Dynasty l'une des séries de "factual entertainment" qui a battu tous les records d'audience aux Etats-Unis.