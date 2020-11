Altice maintient le cap

(Boursier.com) — Altice publie pour son troisième trimestre un chiffre d'affaires de 3,77 milliards d'euros sur une base consolidée, contre 3,67 milliards de consensus. Les revenus ont augmenté de 3,2% en glissement annuel. L'Ebitda ajusté consolidé au troisième trimestre ressort à 1,48 milliard d'euros, contre 1,43 milliard pour le consensus compilé par l'entreprise. Le capex cumulé consolidé au troisième trimestre se situe à 818 millions d'euros, contre 762 millions d'euros de consensus. La marge d'Ebitda télécom est ressortie à 39,9% et l'Ebitda télécom a progressé de 0,7% sur le troisième trimestre, en glissement annuel. Le flux de trésorerie d'exploitation ressort à 663 millions d'euros à la fin du trimestre, contre 687 millions un an plus tôt, à la même époque. L'endettement net consolidé en fin de période se situe à 28,9 milliards d'euros.

A moyen terme, le groupe continue de viser un flux de trésorerie organique de plus de 1 milliard d'euros. Par ailleurs, le management maintient ses prévisions 2020 en termes de croissance du chiffre d'affaires et de l'Ebitda. Patrick Drahi, fondateur d'Altice Europe, juge qu'en ligne avec la performance affichée depuis le début de l'année, le groupe a su prouver sa résilience durant le troisième trimestre. Le groupe entend poursuivre son 'deleveraging' par la progression des revenus, de l'Ebitda et du cash flow.