Altice investit gros sur BT Group

(Boursier.com) — Altice mise sur BT Group ! Le groupe de Patrick Drahi a acquis 1.200.000.000 actions de l'opérateur télécoms historique britannique, soit 12,1 % du capital. Altice a réalisé cette opération de plus de 3 milliards de dollars par l'intermédiaire d'une nouvelle entité, Altice UK, qui a été créée pour l'occasion et qui est distincte des activités européennes et américaines de l'opérateur.

Altice précise ne pas avoir l'intention de faire une offre publique d'achat sur BT et dit tenir en haute estime le conseil d'administration et l'équipe de direction de BT, et soutenir leur stratégie. Altice ajoute avoir réalisé "cet investissement significatif" dans BT car il estime avoir l'occasion de mettre en oeuvre "l'une des politiques les plus importantes du gouvernement britannique", en matière de déploiement de la fibre optique au Royaume-Uni. Altice estime que le Royaume-Uni "offre un environnement sain" pour des investissements substantiels à long terme.

Patrick Drahi a déclaré : "notre approche consiste à combiner des niveaux élevés d'expertise technique, de résilience et d'efficacité opérationnelle avec une forte concentration sur l'innovation et le service à la clientèle".

Réagissant à cette annonce, BT dit accueillir tous les investisseurs "qui reconnaissent la valeur à long terme de notre entreprise et le rôle important qu'elle joue au Royaume-Uni".