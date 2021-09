Altice France signe un accord d'exclusivité pour l'acquisition de Coriolis Télécom

(Boursier.com) — Altice France S.A. annonce avoir conclu un accord d'exclusivité pour acquérir 100% de Coriolis SA. Coriolis est un groupe de télécoms français indépendant, fondé il y a plus de 30 ans par l'entrepreneur français Pierre Bontemps. Coriolis Télécom propose des offres mobiles et fixes à plus de 500.000 clients dans les petites et moyennes villes françaises, ainsi qu'à 30.000 entreprises. Par ailleurs, Coriolis a développé un pôle de gestion de la relation client, Coriolis Service, pour le compte de clients internes et tiers, en s'appuyant sur quatre centres de contacts en France et à l'étranger.

Avec cette opération envisagée, Altice France intégrerait l'expertise existante, les partenariats, le réseau de distribution bien établi, les bases clients B2C et B2B, et les capacités de service clients de Coriolis, très complémentaires avec celles de SFR et Intelcia.

Le montant de l'opération se composerait d'un prix d'achat initial de 298 Millions d'euros et d'un versement différé de 117 Millions d'euros. La transaction serait soumise aux approbations réglementaires habituelles et devrait être finalisée au premier semestre 2022.

Grégory Rabuel, Président-directeur général d'Altice France a déclaré : "Coriolis est une grande entreprise, en forte croissance, dotée d'une proposition clients qui serait très complémentaire à celle de SFR. Nous sommes impatients d'associer l'expérience et l'expertise significative de toute l'équipe de Coriolis à celle d'Altice France, et de travailler ensemble pour améliorer encore les services apportés à nos clients et réaliser pleinement les excellentes perspectives de croissance de Coriolis. Nous sommes très fiers d'avoir Pierre Bontemps, fondateur de Coriolis, qui poursuivrait avec nous cette impressionnante aventure entrepreneuriale".