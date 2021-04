Altice France poursuit son engagement 6 mois après le lancement de son plan d'action au service de la transition écologique

(Boursier.com) — Altice France poursuit son engagement 6 mois après le lancement de son plan d'action au service de la transition écologique ! En octobre 2020, Altice France a décidé d'accélérer sa démarche environnementale en lançant "J'avance avec Altice", un plan d'action global, concret et immédiat.

Dans ce cadre, Altice France met en oeuvre trois nouvelles actions qui viennent s'ajouter aux 12 mesures déjà lancées :

- informer de la qualité de l'air et des risques d'allergies sur ses chaînes locales

- participer aux Trophées Eco Actions organisés par l'association "Les Eco Maires"

- mobiliser les salariés du groupe pour la 2e édition du Cyber World CleanUp Day

Informer de la qualité de l'air et des risques d'allergies sur ses chaînes locales

Les cinq chaînes locales du groupe, BFM Paris, BFM Lyon, BFM Grand Lille, BFM Grand littoral et BFM DICI proposent désormais aux téléspectateurs une nouvelle offre d'information en temps réel sur la qualité de l'air et les risques d'allergies. Grâce à cette information de proximité, les téléspectateurs connaissent la qualité de l'air dans leur région et dans la plupart des villes de leur département. L'indice de pollution est illustré par un pictogramme de couleur présent dans le bandeau défilant en bas de l'écran. Chaque couleur représente la pondération de cinq polluants mesurés dans l'atmosphère : le dioxyde d'azote, le dioxyde de souffre, l'ozone et les particules fines (PM10 et PM2,5). De plus, les risques d'allergies aux bouleaux, platanes, charmes et frênes sont également présentés à l'antenne.

Ce nouveau dispositif réaffirme la volonté du groupe de placer l'information environnementale au coeur de sa stratégie éditoriale.

Participer aux Trophées Eco Actions organisés par l'association "Les Eco Maires"

Dans le cadre de son partenariat avec "Les Eco Maires", Altice France a participé le 7 avril dernier à la 30e édition des Trophées Eco Actions à l'Assemblée nationale.

"Les Eco Maires" est une association nationale de Maires et d'élus locaux experte dans différents champs d'action de la transition écologique. Elle organise les Trophées Eco Actions qui récompensent l'innovation et l'exemplarité des collectivités locales en matière de protection de l'environnement et de développement durable. Cet événement est aussi l'occasion d'échanger sur les expériences et les savoir-faire en matière de politique environnementale.

En tant que membre du jury, Altice France est fier d'avoir remis le Prix "Citoyenneté" à la commune de Saint-Germier dans le Tarn, qui oeuvre depuis 6 ans à la restauration du milieu naturel à travers la plantation de haies bocagères et d'arbres.

Mobiliser les salariés du groupe pour la 2e édition du Cyber World CleanUp Day

Les salariés du groupe (SFR, BFM et RMC) ont participé pour la deuxième fois au Cyber World CleanUp Day, du 15 au 20 mars, en réalisant des opérations de nettoyage de leurs données stockées sur les serveurs et les équipements numériques (ordinateurs, smartphones et tablettes). A travers des animations de sensibilisation et des outils pédagogiques, les salariés ont adopté les bonnes pratiques pour continuer de trier et de nettoyer leurs données numériques de manière régulière.

Cette 2e édition est un succès comme l'atteste le bilan chiffré : 2650 Go de données ont été supprimés permettant d'économiser 51 tonnes de gaz à effet de serre. Cela représente autant d'émissions qu'un trajet en voiture de 267.000 km.

Acteurs du plan J'avance avec Altice, les salariés du groupe contribuent activement à réduire leur impact et celui de l'entreprise sur l'environnement permettant ainsi de faire du numérique un secteur toujours plus au service de l'écologie.