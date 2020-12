Altice France poursuit sa mobilisation aux côtés de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France

(Boursier.com) — Altice France continue de collecter des fonds auprès du grand public, destinés à soutenir l'action de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France en faveur des soignants et des patients.

"Alors que nous traversons une crise sanitaire sans précédent, les hôpitaux et les soignants sont en première ligne. Dans ce contexte, Altice France est plus que jamais mobilisé aux côtés de la Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France" commente le groupe.

Partenaire de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France depuis huit ans, SFR a lancé en octobre une "option solidaire" qui permet à tous les abonnés mobiles de SFR et RED de faire un don mensuel de 1 euro, prélevé sur leur facture et reversé à la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France.

En complément, et comme lors du premier confinement, SFR apporte son soutien à la Fondation grâce à une campagne SMS d'appel aux dons auprès de 3,5 millions d'abonnés, destinée au "fonds d'Aide d'Urgence COVID-19". Ainsi, ces abonnés mobiles de SFR et RED pourront faire un don exceptionnel de 5 euros, débités directement sur leur facture.

Chaque jour, plus de 2.000 euros sont collectés par SMS pour la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France, ce qui va permettre de soutenir les hôpitaux, les soignants et les patients.

Grâce au soutien de SFR, plus de 40.000 euros ont d'ores et déjà été collectés depuis le début de ce nouvel appel aux dons, soit un montant total collecté de 565.000 euros depuis mars 2020.

Les médias du groupe sont également pleinement mobilisés en faveur de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France. Ainsi, du 24 novembre au 16 décembre, RMC organise un e-tournoi caritatif sur le jeu vidéo de football "FIFA 21" entre les auditeurs, les personnalités de l'émission "Top of the foot" et la "Team Vitality", qui est la première équipe eSport en France. Ce tournoi est réalisé en partenariat avec la plateforme en ligne "Nicecactus". Il permet aux auditeurs d'affronter sur "FIFA 21" l'une des quatre personnalités ci-dessous :

- Mohamed Bouhafsi, présentateur de l'émission "Top of the foot" sur RMC ;

- Jérôme Rothen, consultant dans "Top of the foot" sur RMC ;

- Brawks Kevin Georges, ancien joueur professionnel sur le jeu vidéo " Call of duty " et ambassadeur de "Team Vitality" ;

- Brian Savary, manager de la "Team Vitality" et sélectionneur de l'équipe eFoot de France auprès de la Fédération Française de Football.

Durant ce tournoi, les participants pourront effectuer des dons destinés à la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France. La finale en direct est prévue le 16 décembre 2020 de 14h30 à 17h sur la chaîne "twitch TV".