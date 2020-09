Altice France participe au Cyber World CleanUp Day

(Boursier.com) — Altice France s'engage à réduire son empreinte environnementale en participant à la 1ère édition du 'Cyber World CleanUp Day'. "Si le numérique favorise la transition écologique, des gestes simples, tels que la suppression régulière des mails, peuvent venir amplifier son efficacité énergétique. C'est pourquoi, dans un contexte d'augmentation constante des usages et des développements technologiques, Altice France, acteur majeur du numérique en France, a décidé de participer à la première édition du Cyber World CleanUp Day qui se déroule du 16 au 20 septembre" commente le groupe.

"Il s'agit d'une opération de nettoyage des données stockées dans le Cloud, sur les serveurs de l'entreprise et sur les équipements numériques. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale du nettoyage de la planète qui a lieu le 19 septembre. Partout dans le monde, des millions de citoyens pourront nettoyer la planète de manière physique (ex : collecte de déchets) et numérique (ex : suppression des mails). Ce projet vise à créer les conditions d'une prise de conscience globale pour la préservation de notre environnement, pour consommer moins et mieux".

Altice France mobilise ses salariés

Altice France mobilise ses équipes télécoms et médias et incite ses 12.000 salariés à nettoyer leur boîte mail et leurs espaces de stockage internes.

Des animations et outils pédagogiques leur permettront de s'approprier les bonnes pratiques. Parce que chaque geste compte, chaque salarié peut contribuer à réduire son impact et celui de l'entreprise sur l'environnement, faisant ainsi du numérique un secteur tous les jours un peu plus au service de l'écologie...