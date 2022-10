Altice France : nouvelles mesures pour la sobriété énergétique

(Boursier.com) — Le 6 octobre 2020, Altice France lançait son plan d'action "J'avance avec Altice". Témoin d'un engagement précoce pour s'adapter aux enjeux climatiques, ce plan, qui depuis deux ans améliore la performance environnementale des produits et services du groupe, s'enrichit de mesures favorisant la sobriété énergétique. Cette démarche s'articule autour de trois axes :

-des initiatives concrètes sur les décodeurs et infrastructures télécoms ;

-de nouveaux partenariats éditoriaux avec RTE et GRTgaz pour soutenir les dispositifs EcoWatt et EcoGaz ;

-la sensibilisation des salariés, clients et de l'ensemble des Français à la maîtrise de la consommation énergétique.

Des mesures sur les décodeurs et infrastructures télécoms

Sans attendre les effets du contexte énergétique et les objectifs de réduction fixés par le Gouvernement, Altice France a mené une politique ambitieuse pour faire du numérique un outil au service de la transition écologique, qui s'est concrétisée en 2020 par le lancement de son plan vert "J'avance avec Altice".

Le premier axe fort de ce plan, déjà centré sur la maîtrise de l'empreinte environnementale des infrastructures télécoms et de la production audiovisuelle s'étoffe, avec notamment le déploiement dès novembre de la mise en veille automatique profonde des décodeurs TV SFR. Avec ce mode plus poussé que la veille légère, SFR innove et permet de faire économiser jusqu'à 90 % de l'énergie consommée par l'appareil.

En parallèle, SFR effectue une revue complète des paramétrages de son réseau mobile afin de diminuer sa consommation en fonction du trafic. Cette revue s'accompagne d'un programme d'actions sur l'architecture du réseau qui permet une réduction énergétique tout en préservant la continuité et la qualité de service. Le déploiement du solaire en alimentation directe des sites radio, datacenters et bâtiments est par ailleurs privilégié.

S'agissant des datacenters, la réduction de la climatisation dans l'ensemble des salles s'accompagne d'un plan de réaménagement des équipements, jusqu'à l'extinction des équipements les moins performants énergétiquement, permettant d'envisager un impact significatif sur ce poste de consommation énergétique.