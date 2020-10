Altice France lance un plan d'action global, concret et immédiat au service de la transition écologique

"Le numérique agit comme un formidable accélérateur de la transition écologique au bénéfice de toutes et de tous. Le télétravail, la visioconférence, la télémédecine ou les objets connectés sont autant d'outils qui, en diminuant les déplacements et l'utilisation des ressources naturelles, contribuent à réduire l'empreinte environnementale. Avec des gestes simples, des produits recyclés, des services innovants, chacun d'entre nous a le pouvoir d'amplifier encore davantage l'efficacité énergétique du numérique" commente le groupe.

Acteur majeur du numérique, Altice France a décidé d'agir avec le lancement du plan "J'avance avec Altice", qui est à la fois global, concret et immédiat...

Global car il concerne aussi bien les activités télécoms que médias du groupe, les data centers que les publicités, les réseaux que les terminaux. Global également car il est co-construit avec les salariés et chacune des directions du groupe. Concret et immédiat car les 15 premières actions de ce plan seront tangibles dès les premiers jours qui suivent son lancement.

Avec 15 premières actions qui s'articulent autour de 3 axes, ce plan a vocation à être enrichi au fil du temps pour s'adapter aux nouveaux enjeux environnementaux.

Les 15 actions initiales s'articulent autour de 3 grands axes : des produits et services durables ; des infrastructures télécoms et une production audiovisuelle éco-responsables ; une pleine mobilisation des salariés, des clients et du grand public. Ce plan sera amené à s'enrichir régulièrement et à vivre dans la durée pour s'adapter au défi environnemental.

Avec "J'avance avec Altice", le groupe accélère sa démarche environnementale en concevant des solutions innovantes résolument tournées vers l'avenir.

"Mettre le numérique au coeur de la transition écologique en imaginant les solutions de demain, telle est l'ambition d'Altice France et de chacune de ses entités : SFR, BFM, RMC. Plus que jamais, Altice avance. Avancez avec nous" ont commenté Arthur Dreyfuss, Directeur général d'Altice Média et Grégory Rabuel, Directeur général de SFR.