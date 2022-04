Altice France et l'APVF signent une convention de partenariat pour 2022

(Boursier.com) — Mardi 5 avril 2022, Grégory Rabuel, Président directeur général d'Altice France et Christophe Bouillon, Président de l'Association des Petites Villes de France (APVF), Maire de Barentin (76) et ancien député, ont signé le renouvellement de la convention entre les 2 entités pour l'année 2022.

Etaient également présents : pour Altice France, Claire Perset, Secrétaire générale adjointe et Directrice des Relations Institutionnelles et pour l'APVF, Jean-Michel Morer, maire de Trilport (77), Vincent Chauvet, maire d'Autun (71), André Robert, Délégué général, et Elias Maaouia, conseiller.

Altice France et l'APVF partagent des sujets communs sur lesquels ils peuvent développer une approche conjointe de leurs enjeux. En effet, le numérique répond aujourd'hui à des enjeux d'intérêt général particulièrement importants pour les collectivités, notamment les petites collectivités, dont le dynamisme territorial est étroitement lié au déploiement des infrastructures et au développement de services innovants.