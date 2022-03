Altice France et l'ANEM signent une convention de partenariat pour 2022

(Boursier.com) — Jeudi 31 mars 2022, Claire Perset, Secrétaire générale adjointe et Directrice des Relations Institutionnelles d'Altice France et Jeanine Dubié, Présidente de l'Association Nationale des Élus de la Montagne (ANEM) et députée des Hautes-Pyrénées, accompagnée de Pascale Boyer, Secrétaire générale et députée des Hautes-Alpes, ont signé le renouvellement de la convention de partenariat entre les 2 entités pour l'année 2022. Altice France et l'ANEM partagent des sujets communs sur lesquels ils peuvent développer une approche conjointe de leurs enjeux...