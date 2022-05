Altice France et France urbaine reconduisent leur partenariat pour 2022

(Boursier.com) — Le 23 avril 2022, Grégory Rabuel, Président directeur-général d'Altice France et Johanna Rolland, Présidente de France urbaine, Maire de Nantes et Présidente de Nantes Métropole, ont signé le renouvellement de la convention entre les 2 entités pour l'année 2022.

Altice France et France urbaine ont renouvelé leur convention de partenariat, visant à renforcer le dialogue. Il s'agira notamment d'enrichir la compréhension de leurs enjeux respectifs sur des sujets variés comme :

-les dimensions sociales du numérique, à l'instar de la médiation numérique, de la structuration des filières de recyclage et de réemploi des équipements numériques, ou encore des enjeux de solidarité relatifs à la tarification sociale des abonnements fixes et mobiles ;

-l'aménagement numérique du territoire pour tous et le déploiement des nouvelles technologies au bénéfice des politiques publiques.

"Un numérique inclusif au service de la santé de tous" : rendez-vous le 23 mai !

Illustration de ce partenariat solide et fructueux, SFR et France urbaine organisent, avec WeTechCare, une webconférence, depuis les studios Altice (BFMTV-RMC) à Paris, intitulée "Un numérique inclusif au service de la santé de tous".

De nombreux services de santé émergent aujourd'hui en ligne, portés par des acteurs publics et privés, prouvant l'utilité du numérique sur l'accès aux soins mais aussi sur le volet prévention. Il existe un enjeu à rendre ces services lisibles et accessibles au plus grand nombre ! Rendez-vous le lundi 23 mai 2022 à 10h30 pour suivre cet événement inédit...