Altice fait mieux que prévu

(Boursier.com) — Altice Europe a publié pour le deuxième trimestre un bénéfice d'exploitation supérieur aux attentes du marché. Le bénéfice trimestriel avant intérêts, taxes, dépréciations et amortissements (Ebitda) a légèrement progressé de 0,3% à 1,44 Milliard d'euros, alors que le consensus s'établissait à 1,37 Milliard d'euros. Le chiffre d'affaires a reculé de 1,2% à 3,54 Milliards d'euros mais a aussi battu le consensus, de près de 100 ME.

"Le groupe a monétisé sa participation dans Altice USA et a remboursé 1,2 milliard d'euros de dette depuis avril 2020", a souligné Patrick Drahi, ajoutant que son groupe poursuivrait ses efforts de désendettement.

En France, principal marché d'Altice Europe a représenté 70% de son chiffre d'affaires l'an dernier. L'opérateur a séduit 37.000 nouveaux abonnés dans le haut débit et quelque 99.000 pour ses forfaits mobile au deuxième trimestre.

Le groupe a confirmé ses objectifs annuels pour 2020 qui passent par une croissance du chiffre d'affaires et du bénéfice brut ainsi que par une nouvelle réduction de la dette.

L'endettement net d'Altice Europe s'établissait fin juin à 29 Milliards d'euros, soit plus de 2 MdsE en moins qu'à la fin mars.