Altice Europe travaille sa structure financière

(Boursier.com) — Altice Europe N.V. (Euronext ATC, ATCB) annonce l'allongement de la maturité et un remboursement partiel de la facilité de financement d'entreprise Altice. "Cette transaction démontre l'engagement d'Altice Europe à gérer de manière proactive ses passifs à travers sa structure de capital, améliorant considérablement son échéancier sans échéances importantes avant 2025" commente l'entreprise. Suite à la transaction d'aujourd'hui et à l'activité de refinancement importante de janvier 2020, la maturité moyenne de la structure du capital de la dette d'Altice Europe a prolongé de 0,7 an et au 31 mars 2020, la maturité moyenne est de 6,3 ans.

Cette transaction et le succès de l'activité de refinancement de janvier 2020, qui comprenait l'atteinte de l'objectif de longue date de simplification significative de la structure du capital du groupe, ont permis de réduire significativement les charges annuelles de trésorerie du Groupe.

Le total des économies d'intérêts annuelles pro forma pour cette seule opération s'élève à 48 millions d'euros, grâce à une combinaison du coût moyen de la dette et de la réduction absolue de la dette.

Le Groupe a réalisé 470 millions d'euros d'économies d'intérêts annuels, pro forma pour cette opération, sur l'objectif de 700 millions d'euros d'économies d'intérêts précédemment annoncé. Le coût moyen pondéré de la dette d'Altice Europe est passé de 5,0% à fin 2019 à 4,8% aujourd'hui.