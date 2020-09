Altice Europe : Patrick Drahi va sortir le titre de la cote avec une offre à 4,11 euros

(Boursier.com) — Altice Europe va sortir de la cote. Next Private, contrôlé par Patrick Drahi, va lancer une OPA sur la maison-mère de SFR à hauteur de 4,11 euros par titre en numéraire, matérialisant une prime de 23,8%. L'offre valorise Altice environ 2,5 milliards d'euros. Le Conseil d'Altice estime que la proposition est dans le meilleur intérêt de toutes les parties prenantes de l'entreprise et soutient totalement et unanimement cette offre qui devrait être finalisée au premier trimestre 2021. Patrick Drahi soutient pleinement la stratégie à long terme du groupe. Avec Altice Europe, ils estiment qu'un retrait de la cote renforcera la capacité d'exécution de la stratégie de la firme sur le long terme.

Patrick Drahi a déclaré : "l'opération proposée annoncée aujourd'hui ouvrira un nouveau chapitre passionnant pour Altice Europe et nos parties prenantes. À la suite de la réorganisation du groupe en 2018, Altice Europe a mis en oeuvre avec succès sa stratégie de redressement opérationnel et financier. Sur la même période, Altice Europe a réalisé des progrès remarquables dans la simplification et le renforcement de sa structure de capital diversifiée. La structure d'actionnariat proposée permettra de se concentrer davantage sur l'exécution de notre stratégie à long terme, et souligne ma confiance et ma conviction dans les perspectives d'Altice".