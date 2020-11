Altice Europe : offre publique recommandée

(Boursier.com) — Avec la publication du Mémorandum aujourd'hui et en référence au communiqué de presse conjoint de l'Initiateur et d'Altice Europe en date du 11 septembre 2020, l'Initiateur et Altice Europe annoncent conjointement par la présente que l'Initiateur fait une offre publique recommandée pour toutes les émissions et actions ordinaires A et actions ordinaires B du capital social d'Altice Europe au prix d'offre de 4,11 euros en espèces par Action cotée (dividende cumulé).

Après avoir examiné attentivement l'opération, le Conseil d'Administration d'Altice Europe estime que l'opération favorise le succès durable des activités de l'entreprise et est dans l'intérêt du groupe et de ses parties prenantes, y compris ses actionnaires, les employés, les clients, les créanciers et les fournisseurs.

Le Conseil soutient donc pleinement et recommande à l'unanimité l'offre. Le Prix de l'Offre représente une prime de 23,8% par rapport au cours de clôture du 10 septembre 2020 avant l'annonce de l'Offre, et une prime d'environ 16,5% par rapport au VWAP de 180 jours précédant l'annonce.

L'Offrant est contrôlé par le fondateur d'Altice Europe, qui soutient pleinement la stratégie à long terme d'Altice Europe et s'engage pour les intérêts à long terme d'Altice Europe et de ses parties prenantes.

La période de l'offre commence le 25 novembre 2020 à 9h00 CET et expire le 21 janvier 2021 à 17h40 CET, sauf prolongation.

Altice Europe tiendra une assemblée générale extraordinaire le 7 janvier 2021 à 11h00 CET, au cours de laquelle l'Offre sera discutée et certaines résolutions en rapport avec l'Offre seront proposées à l'assemblée générale.

L'Offre devrait être finalisée au premier trimestre 2021.

Suite à l'Offre, l'Initiateur et Altice Europe ont l'intention de radier dans les plus brefs délais Altice Europe et, si l'initiateur le souhaite, de faire acquérir à l'Initiateur 100% d'Altice Europe ou l'ensemble de ses actifs et opérations par le biais d'une Procédure d'Acquisition Obligatoire, Fusion post-offre, vente d'actifs post-offre ou une ou plusieurs restructurations post-règlement.